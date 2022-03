Geen vervolg op De Kinderen van Ruinerwold: 'Ring was afsluiting'

Er komt geen vervolg op de documentaire 'De Kinderen van Ruinerwold'. Dat schrijft documentairemaker Jessica Villerius op Facebook.

Nadat de documentaire vorig jaar de Gouden Televizier-Ring won, maakte ze nog bekend dat er wel een vervolg zou komen. Die zou komen op verzoek van veel kijkers en zou vooral over het leven van de kinderen na het uitzenden van de documentaire gaan. Het vervolg komt er dus niet.

"De intentie voor een vervolg ontstond nog ruim vóórdat we werden genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring, omdat zowel 'de Kinderen' als ikzelf veel vragen kregen over hoe het nu met ze was", schrijft ze. "Om het grote publiek te laten zien dat het hartstikke goed met ze gaat, leek het ons mooi om dat ook te gaan laten zien in een eenmalige vervolgaflevering." Ze meldt daarbij expliciet dat het om een eenmalige aflevering zou gaan, en niet om een serie. De documentaire bestond uit vier afleveringen.

Feestelijke afsluiting

"Maar toen wonnen we ineens de Gouden Televizier-Ring en ontstond er een publiekelijk moment waarop heel Nederland kon zien hoe goed het met ze ging. Het voelde voor ons als een heel naturelle afsluiting en een feestelijke bovendien. Toen we de opnamen weer wilden hervatten, ontstond bij ons allemaal het gevoel dat we weer moesten teruggrijpen op de ellende. Dat terwijl hun leven nú er zoveel rooskleuriger uitzag en de noodzaak van het laten zien hoe goed het met ze ging, eigenlijk wegviel."

Jongsten

Er is nog wel overleg geweest met Villerius, de oudste en de jongste kinderen. Dat ging erom of het toch de moeite waard was om iets van het leven van de jongsten te laten zien. Maar de jongste kinderen zagen daar vanaf. "Zij blijven liever in de relatieve anonimiteit. Iets waarin ik hen volledig steun."