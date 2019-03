Dorpenomloop Drenthe ook prooi voor Vermeltfoort

WIELRENNEN -

Coen Vermeltfoort heeft in Assen de 47e editie van de Dorpenomloop Drenthe gewonnen. Na een koers over 172 kilometer was de renner van Team Alecto de beste in een sprint tussen vijf koplopers. Piotr Havik eindigde als tweede en de winnaar van vorig jaar, Dion Beukenboom, als derde.