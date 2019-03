ACV knokt zich langs DETO en nadert Staphorst

Het is spannend aan kop van de hoofdklasse B. Staphorst en Sparta Nijkerk hebben 46 punten uit 23 wedstrijden. Excelsior'31 en ACV hebben 43 punten, maar de ploeg uit Rijssen heeft een wedstrijd minder gespeeld.ACV kreeg in de eerste helft al snel vijf corners, maar kansen leverde het nauwelijks op. De gasten waren gekomen voor een punt en ontregelden het spel van de thuisclub door kleine overtredingen en het vertragen van het spel. Er viel in de eerste helft slechts één kans te noteren. Justin Mulder verzuimde na 22 minuten, oog in oog met doelman Anthony van Zaltbommel, ACV op voorsprong te zetten.Ook in de tweede helft had ACV het lastig om het gaatje in de verdediging van DETO te vinden. Pas met het inbrengen van Arjen Hagenauw kwamen de kansen. Gijs Jasper miste in eerste instantie nog een goede kans op aangeven van Hagenauw, maar in de 70ste minuut was het wel raak. Jasper promoveerde een voorzet van Justin Mulder tot de 1-0.Drie minuten later besliste Hagenauw, met de 2-0, de wedstrijd. ACV speelde de wedstrijd rustig uit en behaalden een belangrijke overwinning. Enig smetje op de wedstrijd waren de gele kaarten voor Nande Wielink en Gibril Sankoh. Beide spelers zijn over twee weken, tegen SDC Putten, geschorst.