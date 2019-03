Noordscheschut verliest in extremis van Winsum

Noordscheschut heeft vanmiddag in extremis verloren van VV Winsum. Een penalty in de negentigste minuut zorgde ervoor dat de bezoekers met 1-2 wonnen. Hierdoor zakt Noordscheschut naar de achtste plaats in de ranglijst van de 1e klasse E.

''Wij hadden verdiend om te winnen, zeker gezien de tweede helft'', vertelt Noordscheschut-trainer Marc van Meel.Noordscheschut kwam snel op achterstand. Een vlotte counter van Winsum zette Thomas Kauw vrij voor Noordscheschut-doelman Wiebe Zinger. De aanvaller speelde de doelman koeltjes uit en scoorde de 0-1. De rest van de eerste helft kende meer blessurebehandelingen dan grote kansen. Het was een fysieke wedstrijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren.De thuisploeg begon de tweede helft beter dan de eerste helft. De ploeg van trainer Marc van Meel was sterker aan de bal dan de bezoekers en creëerde meer kansen. In de zeventigste minuut maakte Nick Koster met een prachtige omhaal de gelijkmaker. De thuisploeg rook bloed en voelde dat er meer in zat dan een gelijk spel. Alleen viel het kwartje net de andere kant op.In de negentigste minuut kreeg Winsum een penalty. Een snelle counter werd bruut onderbroken door Ton Kamping, die een aanvaller van Winsum naar de grond werkte. De penalty werd benut door Rogier Krohne, die zo de eindstand op 1-2 bepaalde.Volgende week speelt Noordscheschut weer een thuiswedstrijd. Tegen directe concurrent PKC'83. De wedstrijd op sportpark De Meulewieke begint om 14:30.