Meppel koerst op college met winnaar D66: spanning op financiën

Volgens Boon en Smidt liggen de ideeën van alle politieke partijen in Meppel dichtbij elkaar. "Inhoudelijk bestaan er geen grote verschillen." Nu inhoud niet leidend is, kijken zij naar andere punten zoals stabiliteit en 'onderlinge chemie'. VVD en Sterk Meppel denken wel compleet verschillend over de mogelijke havenuitbreiding.

Volgens de voorgangers kan één onderdeel voor problemen zorgen in de onderhandeling. Dat is de slechte financiële situatie van de gemeente Meppel. De partijen kunnen een hoop plannen maken, maar het risico is dat voor al die plannen geen geld is. "Wij constateren dat er spanning zit tussen de plannen en wat financieel mogelijk haalbaar is." De partijen worden dus gevraagd om bij plannen wel te benoemen hoe dat betaald gaat worden.

Nu de kennismaking positief uitgevallen is, gaan de partijen nu samen om tafel om plannen te maken voor de komende vier jaar. Daarbij is Ronald Vuijk bereid gevonden als procesbegeleider. Vuijk is gepromoveerd in bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en is geassocieerd met bureau Berenschot. "Met Ronald Vuijk als procesbegeleider hebben wij vertrouwen in een goede formatie om tot een nieuwe coalitie te komen", zegt Eduard Annen van Sterk Meppel.