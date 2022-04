Leidenaar voor de rechter voor moord op camping De Horrebieter

Bijna anderhalf jaar na de dodelijke schietpartij op camping De Horrebieter in Hoogersmilde verschijnt verdachte Abderrehim B. vandaag voor de rechter. De 37-jarige Leidenaar wordt verdacht van moord op een man die in een chalet op de camping woonde. Op 9 november 2020 schoot B. de campingbewoner dood; dat heeft hij bekend.

De twee kenden elkaar uit het criminele circuit, bleek tijdens eerdere (korte) zittingen bij de rechtbank in Assen. Ze zaten beiden in de drugswereld. B. en het slachtoffer hadden volgens de Leidenaar een conflict over geld. De man die sinds een paar maanden op de camping in Hoogersmilde woonde, zou nog 20.000 euro van hem te goed hebben gehad en hem hebben bedreigd.

Schoten gehoord

Op de avond van 9 november 2020 hadden de twee afgesproken. Het latere slachtoffer pikte de Leidenaar ergens op en in zijn auto reden ze naar De Horrebieter. Op het terrein van de camping werden niet veel later schoten gehoord. Medewerkers vonden het lichaam van de 32-jarige campingbewoner in de auto. B. Was ervandoor. Hij meldde zich twee dagen later zelf bij de politie in Leeuwarden.

De Leidenaar heeft verklaard dat hij heeft geschoten uit zelfverdediging. Volgens hem trok het latere slachtoffer eerst een wapen. Om zijn verhaal inzichtelijk te maken, heeft het Openbaar Ministerie een paar weken na de fatale schietpartij een reconstructie gemaakt, waarbij de situatie is nagespeeld. Vandaag zal blijken of het OM zijn verhaal over zelfverdediging gelooft of niet.

Camping De Horrebieter bestaat inmiddels niet meer. Het recreatiepark heeft nieuwe eigenaren en heet nu Park Drentse Weelde.

Onderzoeken

Een psycholoog die B. na zijn arrestatie heeft onderzocht, concludeerde vorig jaar dat hij een stoornis heeft. Om te bepalen of die stoornis van invloed is geweest bij de fatale schietpartij, is de man inmiddels ook onderzocht door een psychiater. De uitkomst daarvan wordt vandaag besproken.