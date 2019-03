Uitslagen zaterdagvoetbal

De strijd om de titels in het amateurvoetbal wordt steeds spannender en de Drentse clubs deden vandaag goede zaken. ACV is na winst op DETO terug in de race om het kampioenschap in de Hoofdklasse B en in de 1e klasse E loopt HZVV weer uit op Oranje Nassau na een zege op Olde Veste.

Maar ook in de lagere klassen liggen weer kansen open, zoals in de 3e klasse C waar LTC door winst op Loppersum de leidende positie in eigen hand heeft. Veenhuizen won in de 3e klasse B met ruime cijfers van Niekerk, en door het verlies van Leovardia is ook dat gat een stuk kleiner.Benieuwd naar alle uitslagen van het amateurvoetbal van zaterdag 23 maart? Hieronder lees je ze: