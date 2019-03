HZVV loopt uit in titelstrijd na stroeve zege in Steenwijk

In de 1e klasse E heeft koploper HZVV vandaag opnieuw geen steken vallen. In de uitwedstrijd bij Olde Veste uit Steenwijk werd de ploeg van Gert van Duinen op de proef gesteld, maar uiteindelijk won het wel met 2-4. Door het gelijkspel van Oranje Nassau tegen Gorecht lopen de Hoogeveners uit naar 9 punten voorsprong.

HZVV begon overdonderend aan de wedstrijd. Yoran Popovic en Kelly Joao zorgden in de eerste tien minuten voor twee vroege openingstreffers. Olde Veste was slordig in de verdediging en HZVV strafte twee fouten direct af.Na het wervelende begin herpakte de thuisploeg zich en kwam Olde Veste terug tot 1-2. Fabian Stevens maakte vlak voor rust de 1-3. Opnieuw leek daarmee de wedstrijd op slot te zitten.In de tweede helft kwam Olde Veste echter sterker uit de kleedkamer en de aansluitingstreffer viel in de 50e minuut. Met nog twintig minuten te speken maakte Popovic zijn tweede van de wedstrijd en tevens de bevrijdende treffer. Hiermee bepaalde hij de eindstand.Door de zege lopen de Hoogeveners uit op naaste concurrent Oranje Nassau, dat vandaag met 2-2 gelijk speelde tegen Gorecht. Het verschil is nu negen punten in het voordeel van HZVV met nog zeven resterende wedstrijden.