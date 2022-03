PABO-studenten organiseren nationale rekendag in Borger

CBS De Borgh in Borger doet mee aan de twintigste Grote Rekendag. Een dag waarop leerlingen van groep 1 tot en met 8 leren dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Dit jaar is het thema bouw en op De Borgh wordt het dit jaar iets anders aangepakt. Studenten van de PABO organiseren namelijk de Rekendag op de school.

In de ene klas wordt er gewerkt aan een pretpark en in een andere klas worden huisjes nagemaakt uit de tijd van jagers en verzamelaars. Maar één ding is duidelijk; de leerlingen zijn enthousiast bezig. "Het zijn geen sommen uit een schrift, maar we mogen gewoon knutselen", vertelt de 11-jarige Lieke. "Met geld kunnen we materialen kopen en daarna moeten we meten of het allemaal past."

Pabo-studenten

Normaal organiseert de school zelf de Rekendag, maar dit jaar kregen ze de aanbieding om het te laten organiseren door eerstejaars Pabo-studenten van NHL Hogeschool Stenden in Emmen. "Het thema wordt landelijk bepaald en wij hebben daar dan verschillende projecten bij bedacht per klas", vertelt Pabo-student Erik Drent. De kinderen hebben nepgeld gekregen waarmee ze materialen moeten kopen. "Kinderen bouwen wegen of steden en wij hebben daar rekenen aan toegevoegd. Zo moeten de kinderen kijken hoeveel iets kost, hoe groot het is en welke afstand moet je afleggen."

Vaker toepassen