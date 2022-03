Agrifirm maakt 33 miljoen euro winst over 2021, maar is al vooral bezig met Oekraïne

De winst van Agrifirm is minder dan in 2020, toen de winst nog 39,8 miljoen bedroeg, maar wel flink meer dan de winst van 17,4 miljoen in 2019. Agrifirm heeft wel minder producten verkocht vorig jaar. In totaal was de afzet vorig jaar 5,931 miljoen ton - tegenover 6,274 miljoen ton in 2020. De afzet van producten in diervoeding zijn gedaald, plantaardige producten (zoals kunstmeststoffen en producten als granen, aardappelen) stegen.

Gevolgen oorlog in Oekraïne

Ondertussen kenmerkt 2022 zich al als een heel ander jaar. Een jaar waarin de invasie van Rusland in Oekraïne centraal staat. En dat heeft ook grote gevolgen voor de agrarische sector. Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van de wereld genoemd.

Agrifirm heeft in Oekraïne geen productielocaties. Wel heeft het een joint venture, simpel gezegd een samenwerkingsvorm tussen bedrijven, en Agrifirm heeft een kantoor in Oekraïne. In totaal gaat het 192 werknemers in Oekraïne, dat is 6 procent van het hele bedrijf. Ter vergelijking: in heel Nederland werken 1756 mensen in Agrifirm. In totaal werken er 3111 bij Agrifirm.

De twee productielocaties van het Oekraïense bedrijf waar Agrifirm een samenwerking mee heeft (Cehave Korm) zijn vanwege de oorlog gesloten. Ook het kantoor is gesloten. "De salarissen van de Oekraïense medewerkers worden voorlopig doorbetaald", vertelt Hordijk.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de oorlog zijn volgens het bedrijf nog lastig in te schatten - grondstofprijzen en energietarieven zullen waarschijnlijk nog verder verhogen, verwacht het bedrijf. Vooralsnog is er in ieder geval geen sprake van schade. "Ondanks dat bezoek aan onze vestigingen in Oekraïne op dit moment beperkt mogelijk is, hebben wij vooralsnog geen aanwijzingen dat onze vaste activa (dat zijn onder meer gebouwen, kantoren en installaties, red.) in Oekraïne beschadigd zijn geraakt."

Daarbij spreekt Hordijk over een beperkte omvang van Oekraïense, maar ook van beperkte Russische activiteiten door Agrifirm. "Onze bedrijfsactiviteiten in Rusland waren reeds tot een minimum beperkt, daarop heeft het offensief daarom geen significante impact." De activiteiten van Agrifirm worden nu geheel stopgezet.

