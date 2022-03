Code oranje: morgen gladheid door sneeuw in heel Drenthe

Vanwege de kans op sneeuw geeft het KNMI code oranje af voor donderdagmiddag. Er is dan een gevaar voor gladheid, met grote risico's voor weggebruikers.

Waar er vorige week nog gesproken werd over 'mogelijk winterse buien' lijkt het morgen toch serieus te gaan sneeuwen in onze provincie. "Tot gisterochtend stond het niet op onze weerkaarten", laat RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg weten.

Volgens Spannenburg kan er morgen her en der in Nederland een laagje sneeuw ontstaan van zo'n vijf of zes centimeter, maar komt het op details aan waar en hoeveel precies. "Maar Drenthe krijgt wel veel van de neerslag mee", aldus Spannenburg.