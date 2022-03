Theaters worstelen met lege zalen: 'Mensen zijn angstig'

Met een cadeautje en een bonbon langs de deuren. Het is een dagtaak voor de medewerkers van schouwburg Ogterop in Meppel. Aan vrienden van de schouwburg, een club vaste bezoekers, wordt extra aandacht geschonken als dank voor steun en betrokkenheid. Dat is niet voor niets. De schouwburg kampt met lage bezoekersaantallen en wordt daarom gedwongen om in actie te komen.

"De voorstellingen lopen nu op zo'n 65 procent van voor de coronacrisis", vertelt schouwburgdirecteur Natalie Straatman. Ook bij 's lands beroemdste artiesten blijven stoelen leeg. "Zelfs de grote namen krijgen niet de aantallen bezoekers die we vanuit het verleden gewend zijn. Dat heeft financieel natuurlijk gevolgen voor ons."

Angstig

Het is een probleem dat meer theaters in Drenthe hebben. Ook in Assen, Coevorden en Roden is de opkomst minder dan verwacht. Straatman heeft een vermoeden waarom de stoelen leeg blijven. "We merken wel dat iedereen weer terug moet komen. Het is nog niet in ieders systeem om weer naar de theaters te gaan. Mensen spreken wel uit dat ze willen komen, maar zijn ook druk met van alles. Een deel van de bezoekers is ook nog een beetje angstig voor corona. Er zijn natuurlijk nog veel besmettingen. We moeten dus echt laten zien aan de mensen dat we er nog zijn en wat voor voorstellingen we hebben. Daarom deze actie."

Eén van de vrienden van Ogterop die verrast werd is Jelle Tadema. Hij vindt het een mooi gebaar, vanwege de lastige jaren. "Ik kan me voorstellen door de coronacrisis dat het allemaal minder geworden is", zegt de Meppeler. Hij ziet dat zijn vrienden voorzichtig zijn. "Die zijn terughoudend en wachten toch nog liever even af, omdat je in de schouwburg dicht op elkaar zit. Zij moeten nog even over de drempel heen. Daarom is dit een prima actie. We hebben een fantastische schouwburg in Meppel. Dat is zo leuk, daar moeten de mensen gewoon naartoe."

Korting

Om dat voor elkaar te krijgen heeft Ogterop zelf ook iets bedacht: mensen kunnen nu een jaar gratis 'vriend van Ogterop' worden. Dat geeft een paar leuke voordelen, zegt directeur Straatman. "Ze krijgen de brochure thuisgestuurd en hebben eerder recht om kaarten te kopen. Bij de populaire voorstellingen is dat een voordeel. Op een groot deel van de voorstellingen krijgen ze ook korting."