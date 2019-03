Titelaspiraties Veenhuizen terug na zeperd koploper

Beide ploegen treffen elkaar over twee weken. Veenhuizen mag dan op bezoek in Leeuwarden om daar te proberen de koppositie terug te nemen. De ploeg van trainer Raymond Middel verloor de afgelopen drie wedstrijden, waardoor het koploper-af was.Veenhuizen kwam zaterdag vroeg op voorsprong, maar twee snelle counters van de bezoekers zorgden er voor dat Niekerk met een 1-2 voorsprong de rust in ging. Vlak na rust viel de gelijkmaker voor Veenhuizen. ''Toen was het er op en er over'', vertelt voorzitter Kees van der Leest. ''Onze ploeg was veel beter, maar wist dat in de eerste helft niet om te zetten in goals''.Door deze overwinning en de nederlaag van Leovardia is het gat tussen de nummer één en de nummer twee nog drie punten. Leovardia verloor op bezoek bij Zwaagwesteinde met 2-1. 6 april staan Veenhuizen en Leovardia tegenover elkaar in Leeuwarden, daar kan Veenhuizen de koppositie weer overnemen.