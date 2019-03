Dag- en weekbladen NDC Mediagroep gaan nauwer samenwerken

De plannen gaan per 1 mei in (foto: ANP Xtra/Remko de Waal)

Volgens Omrop Fryslân maakt de grote Noord-Nederlandse uitgeverij dat volgende week bekend. Tot nu toe opereerden de redacties van de dag- en weekbladen zelfstandig. Vanaf 1 mei gaat dat veranderen.Een van de onderdelen van de nieuwe plannen is dat de artikelen van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en de weekbladen in Drenthe, Friesland en Groningen op één digitaal platform te vinden zijn. Voorbeelden van Drentse weekbladen zijn de Asser Courant, de Meppeler Courant en de Emmer Courant (voorheen Emmen.nu), bladen die tot 2018 werden uitgegeven door Boom Regionale uitgevers. Eind 2017 nam NDC Mediagroep die Meppeler uitgeverij over.Met de nauwere samenwerking gaat het uiterlijk van de dag- en weekbladen volgens Omrop Fryslân ook meer op elkaar lijken. Het doel van het vernieuwingsproject, dat de naam Samen Sterker heeft, is het online bereik te vergroten, de kwaliteit van verhalen te verbeteren en meer abonnees te trekken.De laatste jaren heeft NDC Mediagroep flink het roer omgegooid. Zo moest onder meer worden bezuinigd vanwege de terugloop van het aantal krantenabonnees. Bij de grootste reorganisatie in 2013 werden 250 banen geschrapt.Bij de vernieuwingen die vanaf mei worden ingevoerd, verdwijnen geen banen. De redacties van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant de de weekbladen worden komende week verder op de hoogte gebracht over de plannen.