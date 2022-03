'Glastuinbouw levert substantiële bijdrage aan stroomnet'

Het kabinet begint vanaf komende zaterdag een campagne om huishoudens en bedrijven op te roepen om minder gas te verbruiken. Dit vanwege de Russische inval in Oekraïne. Maar niet alle bedrijven zouden daar onder moeten vallen, vindt Cees Ruhé uit Erica van de branchevereniging Glastuinbouw Nederland. Volgens Ruhé levert de glastuinbouwsector juist "een substantiële bijdrage aan het gas- en stroomnet. Het is in het belang van de BV Nederland als wij doordraaien."

Door de oorlog, die inmiddels al ruim een maand duurt, bereidt het kabinet zich voor op een gastekort. Op dit moment is dat er nog niet en die dreigt voorlopig ook niet te ontstaan, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NU.nl. Nederland wordt door Rusland als een onvriendelijk land gezien en dreigt dat onvriendelijke landen gas en olie binnenkort alleen nog maar in roebels mogen betalen. Daar gaan de, vaak westerse landen, niet mee akkoord. Daardoor dreigt een mogelijk tekort aan gas in de toekomst.

Met het oog daarop komt het kabinet dus met een oproep om het gasverbruik te verminderen. De glastuinbouw levert stroom en gas terug de keten in als de omstandigheden goed zijn, zegt Ruhé. "Als het zonnig is en de wind waait hard, dan geven we stroom terug. Dat doen we dankzij onze warmtekrachtkoppeling."