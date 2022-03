Gemeente Emmen doet binnenkort oude Ambachtsschool van de hand

De gemeente zet vooral in op behoud van het uit de jaren dertig stammende deel aan de Stationsstraat. De latere toegevoegde delen die zich aan de Weerdingerstraat bevinden mogen worden gesloopt en herontwikkeld voor woningbouw tot vier bouwlagen. De gemeente geeft als idee alvast een voorzetje: stadsappartementen in de vorm van herenhuizen.

Ook waren er zorgen over het toelaten van horeca en studentenwoningen in het gebouw vanwege geluidsoverlast. De gemeente heeft dit verder aangescherpt met de voorwaarde dat studentenhuisvesting niet als enige woonvorm is toegestaan. Ook horeca mag niet domineren in het nieuwe pand, maar slechts een onderdeel zijn. "Vergelijkbaar met een restaurant in een buurthuis", aldus de gemeente.