Oogsten onzeker na uitspraak rechtbank

Heb je als boer net je land ingezaaid, wordt alles achter je rug om meteen opgepeuzeld door kraaien, duiven en roeken. Dat is de grote angst van agrariërs in Drenthe nu ze door een weeffout in de wet Natuurbescherming niet zomaar vogels kunnen laten wegjagen.

Tot de fout is rechtgezet kunnen boeren geen gebruik maken van de ontheffing die in de wet is opgenomen om dieren te bestrijden die schade veroorzaken. Ze moeten tijdelijk een aparte ontheffing aanvragen bij de provincie. Dat kost tijd, en die tijd hebben de boeren niet. Zaaien gebeurt nu.

"Op het moment dat ik graan gezaaid had, had ik nog niet van onze jagers begrepen dat de regels waren aangescherpt, of veranderd waren." Pieter Goelema uit Zuidlaarderveen moet nu voor elk perceel dat hij heeft een aparte ontheffing aanvragen om de vogels te laten verjagen. "En nu mogen we niks. Ja, erbij staan te kijken terwijl de schade ontstaat."

Ontheffing

Normaal laat Goelema een jager komen om de vogels te verjagen. Doorgaans met bepaalde maatregelen als linten en opgehangen dode vogels, gecombineerd met afschot. Dit jaar kan dat niet meer, verklaart Martin Bruins van de Jagersvereniging Drenthe. "We kunnen nu alleen maar reactief reageren, door een ontheffing aan te vragen bij de provincie, waarbij we 16 a4'tjes in moeten vullen om uiteindelijk een ontheffing te krijgen, met een behandelingstermijn."

Geen tijd

De rechtbank in Utrecht haalde in februari vernietigend uit naar een besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. In dat besluit stond dat op de vos gejaagd mocht worden als die overlast veroorzaakt. Nu dat besluit niet meer geldig is, mag ook op heel veel andere schadedieren niet meer gejaagd worden. Die situatie wordt naar verwachting wel gerepareerd, maar de tijd die daarvoor nodig is, die hebben boeren niet.

"Vreten ze het op, dan moet ik nog maar zien dat ik opnieuw kan zaaien, want de zaaizaden zijn op", schetst Pieter Goelema nog een extra probleem. "Dus dan denk je van: 'zaai maar even opnieuw', maar het moet wel beschikbaar zijn."

Binnen een week

De provincie schrijft in een reactie dat het snapt dat de uitspraak van de rechter heel vervelend is voor de boeren. "Om alles goed in de gaten te houden moeten agrariërs toch echt een ontheffing aanvragen bij de provincie. We zorgen dat de aanvragen binnen een week behandeld worden. We roepen boeren op om de ontheffing al aan te vragen voor ze beginnen met zaaien. We hebben aandacht voor de situatie."