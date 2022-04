RTV Drenthe komt met podcast over Valentino Rossi en de TT

"Het TT Circuit is het beste circuit ter wereld." Meningen verschillen natuurlijk, maar als The Greatest of All Time het zegt, zal het toch wel kloppen? Valentino Rossi, een van de beste motorcoureurs aller tijden, sprak deze woorden vorig jaar in Assen. De Italiaan werd toen benoemd tot ereburger van de stad, voor zijn prestaties op het Drentse circuit.

Dat de baan in Assen zijn favoriete circuit is, heeft vast ook iets te maken met zijn grote successen op dat asfalt. Liefst tien keer won hij de TT: één keer in de 125cc, één keer in de 250cc en acht keer in de koningsklasse: de MotoGP. Rossi is ongekend populair in Assen. Waarom eigenlijk? En waarom was Rossi zó succesvol? Wat maakte hem als coureur uniek? RTV Drenthe zoekt het antwoord op die vragen in een speciale podcast over Rossi en de TT: ValenTTino - Rossi, koning van de TT.