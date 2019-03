Zorgen voor Tjoba groeien na nederlaag tegen kampioen

Ondanks dat de eindstand anders doet vermoeden liet Tjoba zich zeker niet zonder slag of stoot van het veld spelen. De eerste set ging in 24-26 verloren en de tweede in 21-25. Vooral in de derde set gaf de thuisploeg alles om in ieder geval één punt te pakken, maar in 28-30 trok Tjoba opnieuw aan het kortste eind.In de laatste set was de koek op en kon de ploeg uit Assen met een setwinst van 9-25 eenvoudig de volle buit pakken.Hierdoor blijft Tjoba opnieuw met lege handen achter. Het gat met hekkensluiter Zwolle blijft onveranderd. De ploeg uit Klazienaveen scoorde dit seizoen 26 punten uit 20 wedstrijden. Volgend weekend kan Zwolle de laatste plaats aan Tjoba weer afstaan als de ploeg minimaal twee sets weet te pakken bij de nummer 10, Bolsward.