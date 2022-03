Visie gemeente: Assen heeft teveel vierkante meters supermarkt

In Assen zijn er negen boodschappenlocaties in verschillende categorieën. De Triade in het centrum wordt de belangrijkste boodschappenlocatie, met twee supermarkten en enkele andere winkels. Waar ook niet-dagelijkse boodschappen gedaan worden. Daarna volgen enkele grote wijkcentra waar twee ruime supermarkten zijn, maar ook winkels voor huishoudelijke artikelen. Deze staan in Kloosterveen en Marsdijk.

De andere zijn kleine wijkcentra met twee supermarkten of een buurtcentrum met één supermarkt en enig aanvullende boodschappen, zoals een bakker. Opvallend is dat Assen teveel oppervlakte heeft als het gaat om supermarkten. De huidige winkels zullen hierom niet verdwijnen, maar er zijn in principe geen ontwikkelingsmogelijkheden meer voor de supermarkten. Dus groter worden ze niet. Er zijn wel uitzonderingen, maar dit is afhankelijk van de functie en de positie in de toekomst.

Kringloopwinkels

De kringloopwinkels worden nog apart genoemd in de visie. "De economie ontwikkelt zich naar een meer circulair gebruik." Deze winkels passen prima in het winkelgebied, schrijft de gemeente. Maar als ze zich ook bezighouden met het verzamelen van goederen en het eventueel uitstallen voor kopers. Dan kan een locatie buiten het winkelgebied ook voldoen. Hier is meer ruimte en is makkelijker te bereiken.

Woonboulevard de Borgstee

De Borgstee is een bedrijventerrein dat ligt tussen de wijken Peelo en Marsdijk. Volgens de visie is hier een gebrek aan eigen profiel voor de verschillende deelgebieden van de Borgstee. Overal zit nu van alle winkels een beetje. De gemeente noemt het "een verrommeling met een gebruik aan ruimtelijke kwaliteit tot gevolg."

"In de toekomst zal de Borgstee kunnen uitgroeten tot een aantrekkelijke woonboulevard met een regionale functie. Waar de klant graag komt om te kijken en te vergelijken. Om dit te bereiken en in te spelen op het afnemende aanbod aan winkels op het gebied van wonen en inrichting, is concentratie om het terrein van de Borgstee wenselijk, zodat meer samenhang ontstaat", staat in het plan.

Bedrijven die nu al gevestigd zijn op het terrein, mogen daar gewoon blijven. Buiten deze ambities werkt de gemeente vooral mee aan functiewijziging van winkelruimte naar andere functies, zoals wonen.

Visie uit 2009

Bij het tot stand komen van de visie is gewerkt met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Vaart in Assen, MKB Retail Assen, Ondernemend Assen, enkele individuele ondernemers en een vertegenwoordiging vanuit de wijkwinkelcentra.