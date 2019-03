LTC grote winnaar in de 3e klasse C

Het Asser LTC werd vandaag de grote winnaar in de 3e klasse C. De nummer 2 in deze klasse won op eigen veld met 1-0 van nummer 3, SC Loppersum, en kreeg na afloop te horen dat koploper Zuidhorn met 2-0 had verloren bij Be Quick 1887.

Door dat resultaat staat LTC nog maar twee punten achter Zuidhorn. Bovendien heeft de ploeg van Marcel Boorsma twee duels minder gespeeld dan de nummer 1, die volgende week in Assen de tegenstander is. In dat duel kan LTC de tweede periodetitel in de wacht slepen.Het publiek op sportpark De Hoogte zag een matig duel, waarin LTC veel balbezit had maar nauwelijks grote kansen afdwong. Loppersum leek zich tevreden te stellen met een punt. De Groningers speelden afwachtend en loerden op de counter. De thuisclub stichtte het grootste gevaar uit de vele corners. Voor rust raakte Josias Eshuis uit zo'n hoekschop de paal en zag Richard Mulder een afstandsschot geblokt worden. Aan de andere kant was Joris Jurna dichtbij de openingsgoal, maar zijn schot (de eerste van de wedstrijd) werd gekeerd door Jelle van der Veen.Kort na rust zorgde LTC-captain Raphael Tuankotta voor consternatie door de bal veel te hoog terug te spelen op Van der Veen. De LTC-doelman moest de bal uit de kruising ranselen. Loppersum verwachtte een indirecte vrije bal, maar scheidsrechter Van Eijden gaf een corner.In de 65e minuut kwam LTC op voorsprong. Richard Mulder kopte prima binnen uit een corner van invaller Avin Rashid Hussain: 1-0.Na die goal kantelde het duel. Loppersum ging vol op de aanval spelen en laatste man, Ruben Danhof, ging als extra spits fungeren. LTC hield stand en kreeg in de omschakeling nog twee grote kansen op de 2-0, maar Stefan Kuntz (kopbal) en invaller Per Kirchhoff (slap schot) scoorden niet.