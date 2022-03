Sluiting buurthuis De Raat in Beilen voorlopig van de baan

Buurthuis De Raat in Beilen blijft voorlopig open. Het bestuur heeft besloten tot in ieder geval 31 mei open te blijven. De Raat dreigde vanaf vrijdag gesloten te zijn vanwege een gebrek aan vrijwilligers.

In overleg met de gemeente Midden-Drenthe en Welzijnswerk is besloten met de overgebleven vrijwilligers in ieder geval nog twee maanden door te gaan. Welzijnswerk Midden-Drenthe gaat ondertussen op zoek naar mogelijkheden om ook daarna het buurthuis open te houden.

Gewaardeerd

"Als bestuur vinden we het prettig dat we de komende twee maanden nog onze bijdrage kunnen leveren", zegt Nellie Gils, voorzitter van De Raat. "We hopen op een mooie doorstart met enthousiaste vrijwilligers."