Assen komt met verbod voor oplaten ballonnen

GroenLinks had er eerder deze maand om gevraagd. De partij wees erop dat er al gemeenten zijn in Drenthe die maatregelen hebben genomen om het oplaten van ballonnen tegen te gaan.Resten van de ballonnen, maar ook de touwtjes, belanden in de natuur en het water. De restanten worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren met alle gevolgen van dien, stelt GroenLinks Assen.Volgens het college van B en W is het in Assen nu al praktijk om zeer terughoudend te zijn met het uitdelen en oplaten van ballonnen op gemeentelijke evenementen. Maar volgens wethouder Karin Dekker is het college graag bereid een stap verder te gaan en de APV aan te passen met een oplaatverbod voor ballonnen."Ontmoedigen klinkt aardig maar is denk ik niet echt effectief. Met een verbod in de APV kunnen we ook echt mensen erop aanspreken," aldus Dekker. Ook wordt het ballonnenverbod opgenomen in de vergunningsvoorwaarden voor evenementen. Op korte termijn volgt er een voorstel aan de gemeenteraad.Via de gemeentelijke communicatiekanalen wil Assen inwoners, bedrijven en organisatoren van feesten en evenementen verder informeren, om ze bewust te maken van de milieuschade die ballonnen veroorzaken. Ook het verbod wordt daarin bekendgemaakt.Assen is de derde gemeente in Drenthe die met een ballonnenverbod komt. Noordenveld en Midden-Drenthe hadden dat al. Andere gemeenten in Drenthe ontmoedigen het oplaten van ballonnen, maar zijn nog niet zover dat ze een verbod hebben ingesteld.Eerder deze week besloot de raad van Coevorden tot een ontmoedigingsbeleid, maar nog niet tot een verbod.