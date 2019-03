Strijdlustig Sudosa-Desto komt net te kort tegen koploper

De eerste set werd tamelijk eenvoudig gewonnen door de bezoekers. Degradatiekandidaat Sudosa-Desto vocht zich in de tweede set echter terug in de wedstrijd en maakte verrassend genoeg gelijk.De goede vorm wist de ploeg ook in de beginfase van de derde set vast te houden. Al snel liep de thuisploeg uit naar een voorsprong van 12-8. Na die goede fase begon Sudosa echter wat fouten te maken in de afronding, waardoor veel ballen buiten de lijnen belandden.Reflex werd effectiever en keerde rollen om. Al snel stond de koploper met 19-23 voor. In de slotfase van de derde set kwamen de Assenaren toch weer bijna langszij, maar Reflex wist twee setpoint om te zetten in een 23-25 overwinning.Sudosa-Desto leek na deze stand nog in een vijfde set te geloven, waardoor het ook in de vierde set op voorsprong wist te komen. Tot een stand van 14-14 gingen beide ploegen gelijk op, maar daarna sloeg Reflex toe. De Kampenaren schakelden een tandje bij en wonnen de vierde set uiteindelijk met 17-25.In de stand van de Topdivisie schiet Sudosa-Desto weinig op. De ploeg komt op 8 punten uit 19 wedstrijden en staat daarmee nog altijd ruim achter Volley Tilburg, dat 12 punten uit 18 wedstrijd achter de naam heeft staan. Volgend weekend spelen beide degradatiekandidaten tegen elkaar in Tilburg om definitief te bepalen wie rechtstreeks zal degraderen.