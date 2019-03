Kjell Scherpen op drempel van eerste eindtoernooi

In de laatste groepswedstrijd tegen Spanje, op 26 maart, is een gelijkspel al voldoende voor het team van bondscoach Maarten Stekelenburg. Voor Scherpen, die het net als donderdag tegen Wales heel rustig had, wordt dat dan zijn eerste eindtoernooi als jeugdinternational.Ajacied Mitchel Bakker leverde een mooie assist op Feyenoorder Lutsharel Geertruida, die in de twaalfde minuut de 1-0 maakte.Omdat het lang bij die stand bleef was de spanning voelbaar, maar de formatie van coach Maarten Stekelenburg hield stand tegen de Slovenen. In de slotfase maakte Juan Familia-Castillo aan alle onzekerheid een einde door de 2-0 te maken vanaf de strafschopstip.Dinsdagavond om 19.00 uur valt in Hardenberg, op het veld van HHC, de beslissing. Spanje heef, na de 5-1 zege van vanmiddag op Wales, 4 punten uit 2 duels en Nederland heeft er 6 uit 2.