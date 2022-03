Gebroken Cirkel-kunstwerk Yde wordt hersteld na vernieling

Hoe vaak de gemeente Tynaarlo nog van plan is om delen van het kunstwerk te herstellen, is de vraag. "Dat is een politieke vraag waar ik geen antwoord op weet", legt beleidsadviseur Reinalda uit. "We proberen de kunstwerken die we in ons bezit hebben goed te onderhouden en als er schade is, dat te herstellen." Ook voor het Gebroken Cirkel-kunstwerk wordt gekeken of en hoe het hersteld wordt. Daarvoor worden de verschillende opties bekeken. Voor nu lijkt het er op dat het kunstwerk toch in originele staat hersteld wordt. Met glaselementen dus.