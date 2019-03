DOS'46 sluit Korfbal League af met zege bij KCC

Beide ploegen hielden elkaar goed in evenwicht. DOS'46 nam bij rust een kleine voorsprong van 14-16. Jelmer Jonker trok voor Nijeveners de kar met de meeste treffers. Hij schoot maar liefst 11 keer raak. Toch moest hij toezien hoe KCC constant in de wedstrijd wist te blijven. Het was constant stuivertje wisselen met de voorsprong in de wedstrijd.Vijf minuten voor tijd nam DOS'46 definitief de leiding in handen en gaf die niet meer weg. De ploeg hield het verschil op twee treffers en kon daardoor de zevende overwinning van het seizoen bijschrijven.