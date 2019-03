Olhaco bijna uit gevarenzone na zege op directe concurrent

Olhaco speelde zaterdag een thuiswedstrijd tegen Hovoc uit Horst. De thuisploeg kwam maar moeizaam op gang en zo gingen de eerste twee sets allebei in 18-25 verloren.Vanuit geslagen positie knokten de Hoogeveners zich terug in de wedstrijd. De derde set werd gewonnen in 25-20 en ook de vierde set was voor de thuisploeg in 25-22. In de vijfde set trok Olhaco de zege alsnog over de streep door deze set in 15-12 te winnen.Door de zege mag Olhaco drie punten op het conto bijschrijven en daarmee klimt de ploeg naar de negende plaats op de ranglijst. Daarbij gaat het Hovoc en ook Scylla voorbij. Het gat met hekkensluiter Avior is inmiddels opgelopen naar veertien punten. De hekkensluiter moet zijn resterende drie wedstrijden met 4-0 winnen, wil het nog een kans maken om directe degradatie te ontlopen. Olhaco heeft dan één punt genoeg om Avior voor te blijven.Doordat Olhaco één wedstrijd méér heeft gespeeld dan de concurrentie is de strijd om het spelen van de nacompetitie nog wel in volle gang. Dit seizoen komt Olhaco nog in actie tegen EVV Bultman-Hartholt uit Elburg en Woudenberg.