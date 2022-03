Rekenkamer Hoogeveen dreigt met opstappen

De leden van de Rekenkamer in Hoogeveen dreigen per 1 januari te stoppen, als het budget voor onderzoek niet drastisch omhoog gaat. "We zouden graag voor herbenoeming in aanmerking komen, maar dat willen we alleen als we vanaf die tijd over de noodzakelijke randvoorwaarden beschikken om voor u te kunnen functioneren als een goede, gedegen rekenkamer", schrijft de rekenkamer in een brief aan de gemeenteraad.