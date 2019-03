Hurry-Up dichtbij handhaving, publiekswissel Falke

De kans is groot dat Hurry-Up na de zomer ook in de BENE-League uitkomt. De Zwartemeerders maakten in het eerste duel in de play-downs korte metten met eredivisionist Hellas: 32-24.

Bij 8-2 maakte Hurry-Up de intenties duidelijk. In de omschakeling was Tommie Falke dodelijk. Onder de lat keerde René de Knegt een hoop ballen.Via 11-5 klonk bij 16-10 het rustsignaal. Ook na de pauze kwam Hurry-Up nauwelijks in de problemen. Met een serie strafworpen wist René Jaspers het thuispubliek te vermaken.Na zijn tiende goal, de 29-21, werd Falke naar de kant geroepen. Onder luid applaus ging de international van het veld. De Emmenaar stapt over naar competitiegenoot Sporting NeLo.Na de wedstrijd werd afscheid genomen van vertrekkende staff- en selectieleden. Terwijl Falke bloemen ontving kreeg hij de microfoon in de handen gedrukt. "Tot over een paar jaar", galmde door de sfeervolle hal in Zwartemeer.Over twee weken is de return in Den Haag. Bij een nieuwe zege is Hurry-Up veilig. Mocht Hellas stunten dan volgt in april een finaleduel in Drenthe.