Achilles 1894 verliest derby na bizarre rode kaart

Achilles 1894 heeft in de hoofdklasse A de noordelijke derby bij Be Quick 1887 met 4-1 verloren. De Assenaren speelden in het Groningse Haren hun eerste wedstrijd na het nieuws over de ernstige financiële problemen bij de club. Door die misère wil Achilles na dit seizoen stoppen met het prestatieteam op zondag.

"Het was best lastig om de groep gemotiveerd te houden. Iedereen zat er echt even doorheen", bekende trainer Paul Weerman na afloop van de derby. Toch deed Achilles in de eerste helft nauwelijks onder voor Be Quick, al waren de beste kansen voor de thuisploeg. De 1-0 van Rico Cordes, die doelman Morten Otto passeerde met een vlammend schot, kwam dan ook niet geheel uit de lucht vallen. Achilles herstelde de balans echter op slag van rust. Stan Haanstra scoorde uit een voorzet van David Modderman.Vlak na de pauze leidde een bizarre rode kaart voor Matthijs Hensens het verlies van Achilles in. De spits, die uitgerekend zijn rentree maakte na slepend blessureleed, moest vertrekken na commentaar op de arbitrage. "Ik kreeg een duw in mijn rug en toen zei ik - misschien een beetje brutaal - tegen de scheidsrechter: 'dat is toch een overtreding?'. Toen reageerde hij: 'je bent 100 kilo, klootzak'. En daar reageerde ik niet netjes op", aldus Hensens.Met tien man slikte Achilles in het vervolg van de tweede helft drie tegengoals. Toufik Faraouni zorgde voor de 2-1, waarna Arnoud Bentum en Daniël Teune de Groningers in de slotfase aan een royale zege hielpen. Door de nederlaag tegen middenmoter Be Quick blijft Achilles op de voorlaatste plaats steken. De Drentse formatie heeft zeventien punten uit twintig wedstrijden.