Scheids stuurt Achilles 1894-spits weg: 'Je bent 100 kilo, klootzak'

Achilles 1894 verliest derby na bizarre rode kaart

Na een 1-1 ruststand liep het voor Hensens al vroeg in de tweede helft verkeerd af. De spits besloot na een op hem gemaakte overtreding verhaal te halen bij scheidsrechter Jurjen Kaper. "Ik kreeg een duw in mijn rug en toen zei ik - misschien een beetje brutaal - tegen de scheidsrechter: 'dat is toch een overtreding?'. Toen reageerde hij: 'je bent 100 kilo, klootzak'. En daar reageerde ik op mijn beurt niet netjes op", aldus Hensens. Het woord 'mongool' kwam hem op een directe rode kaart te staan. Met een man minder verloor Achilles de derby uiteindelijk geflatteerd met 4-1."Het is helemaal kloten omdat ik net weer mijn eerste wedstrijd speelde", verzucht Hensens. "Maar ik laat mij niet uitschelden - en helemaal niet door een scheidsrechter. Ik benadeel mijn team, maar ze hebben het mij vergeven. 'Het is niet jouw schuld', zeiden ze. Ik zat in mijn emotie en had het niet moeten doen, maar ik hoop dat de scheidsrechter naar zichzelf kijkt en beseft dat hij ook fout zat.""Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Achilles-trainer Paul Weerman. "Matthijs werd volle bak in zijn rug gelopen en daarna maakte de scheidsrechter een paar opmerkingen over zijn gewicht. Ik vind het eigenlijk heel triest. Het is schokkend dat een scheidsrechter zoiets doet. De reactie van Matthijs is volgens de regels rood, maar ik had in zijn situatie waarschijnlijk hetzelfde gedaan."Mocht Achilles beroep aantekenen, dan verwacht Weerman daar weinig van. "Je weet hoe dat werkt in zo'n commissie. Het is toch vaak elkaar de hand boven het hoofd houden. Ik zou graag zien dat zoiets zou worden aangepakt, maar ik ben er bang voor."