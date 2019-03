Drie gewonden na botsing tegen boom bij Exloo

Onderdelen van de auto liggen over de weg en in de berm (foto: De Vries Media)

De politie meldt dat er drie gewonden zijn. Zij liggen in het ziekenhuis. De Valtherweg is dicht, de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek.Politie, brandweer, ambulances en ook een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De auto raakte eerst een paar andere bomen, om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen een boom. Onderdelen van de auto liggen over enkele meters verspreid.Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Hippisch Centrum Exloo aan de Valtherweg. De traumahelikopter is geland op de naastgelegen golfbaan.