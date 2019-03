Drie gewonden na botsing tegen boom bij Exloo [update]

Een 24-jarige man uit de gemeente Emmen bestuurde de auto. De politie meldt dat hij op een later moment ondervraagd wordt.De Valtherweg was lange tijd dicht voor onderzoek. Dat onderzoek is afgerond en de weg is weer vrij.Politie, brandweer, ambulances en ook een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De auto raakte eerst een paar andere bomen, om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen een boom. Onderdelen van de auto lagen over enkele meters verspreid over de weg en in de berm.Het ongeluk gebeurde vanochtend ter hoogte van het Hippisch Centrum Exloo aan de Valtherweg. De traumahelikopter landde op de naastgelegen golfbaan.