Politie houdt 91-jarige vrouw aan na diefstal

Even later konden agenten opnieuw naar diezelfde winkel: een 44-jarige vrouw werd ook opgepakt op verdenking van diefstal. De winkelier heeft aangifte gedaan.Ook in Assen had de politie het druk met dieven. Twee supermarkten kregen ongewenste klandizie. Aan het Kroonwerk in Assen werden een 17-jarige Assense en een 16-jarige Assenaar aangehouden op verdenking van diefstal.Even later was het ook raak aan het Koopmansplein in Assen. Daar werd een 17-jarige Assenaar aangehouden. Ook hij wordt van diefstal verdacht.