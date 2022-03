Sneeuw in Drenthe, strooiploeg klaar om de weg op te gaan

In meerdere delen van de provincie sneeuwt het vandaag. Strooiploegen staan klaar om vanavond de weg op te gaan.

De voorraden strooizout waren al aangevuld voor volgende winter, maar een deel daarvan belandt vanavond nog op de weg. Aan zout geen gebrek dus. "Wij hebben zeker 5.000 ton zout in voorraad, daar komen dus geen problemen mee", zegt Patick Bottema, coördinator gladheidbestrijding bij de provincie Drenthe.

Paraat

De provincie is verantwoordelijk voor N-wegen, provinciale wegen en fietspaden. "Wij staan helemaal klaar. De verwachting is dat wij in het begin van de avond de weg op gaan, wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De chauffeurs staan paraat en het materieel staat paraat, na een telefoontje is iedereen binnen anderhalf uur op de weg", zegt Bottema.

Ook de coördinator had eigenlijk niet meer gerekend op actie dit jaar. "Het is verrassend, zeker na de weken mooi weer die we hebben gehad verwacht je dit niet meer. Maar het strooiseizoen is van 15 november tot 15 april, dus daarom staan wij ook klaar om actie te ondernemen." Ondanks dat roept Bottema weggebruikers op zelf een goede inschatting te maken van de situatie op de weg. "Wij als provincie doen er alles aan om wegen toegankelijk te houden, helaas kunnen wij niet overal gladheid voorkomen. Doe voorzichtig en houd het hoofd er goed bij."

Code geel

Het KNMI heeft vanaf de middag en avond code geel afgegeven voor bijna heel Nederland vanwege kans op gladheid door de winterse buien. In Drenthe geldt de weerswaarschuwing van 18.00 uur tot morgen 10.00 uur.

"De meeste neerslag die nu valt is regen, maar af en toe zitten er ook al wat van die flatsen natte sneeuw tussen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Het aandeel natte sneeuw neemt gedurende de ochtend toe. "Op vijf kilometer hoogte is het 30 graden onder nul, en vanmiddag gaat die temperatuur steeds lager en lager worden. Dan blijft ook die neerslag doorgaan en ik ga er echt wel van uit dat zo rond een uur of drie, vier de temperatuur laag genoeg is om het her en der wit te maken."

Waar de sneeuw blijft liggen, is moeilijk te voorspellen. "Ik verwacht dat vanavond de intensiteit uit de neerslag gaat. Dan moet het echt gebeuren tussen 16.00 uur en 20.00 uur, dan zijn de wegdektemperaturen vlak bij nul. Dan wordt het glad in Drenthe", waarschuwt Van der Zwaag. "Vanavond is er dan een uurtje of twee lichte sneeuwval met temperaturen rond het vriespunt, dan zullen de weilanden zeker wit worden. Of dat ook gaat gebeuren op de wegen, is moeilijk te berekenen. Maar bij binnenwegen, klinkerwegen die niet gestrooid zijn kan het zeker zo zijn dat er een laagje van een paar centimeter blijft liggen."

Lente?

Komende nacht blijft het licht sneeuwen. "De temperatuur zal net iets onder nul duiken. Dat betekent dat de kans op gladheid groot is, morgenochtend blijft het lafjes nasneeuwen. De wind is fors vandaag, die houdt morgen aan."