Hondsrugtunnel nog steeds geteisterd door lekkages

De Hondsrugtunnel kampt nog steeds met lekkages. Dat laat de gemeente Emmen desgevraagd weten. Aannemer BAM probeert al jaren het probleem op te lossen, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.

De tunnel lekt sinds de bouw in 2014. Drie jaar geleden kwamen de lekkages aan het licht. De gemeente had ingenieursbureau Royal Haskoning-DHV opdracht gegeven om onderzoek te doen. Daaruit kwam uit dat de kanaalvijver op het Raadhuisplein water lekt. Door de lekke vijver stroomt er water de ondergelegen tunnel in. De risico's van de lekkage beoordeelde Royal Haskoning destijds als beperkt.