'Eikunstwerken' vanuit heel Europa naar Zeijen

Tijdens de opening loopt de Oranjerie van Geeske de Vries-Boerema al langzaam vol. "In het begin heb je heel veel verzamelaars", vertelt de eigenaresse. "Het kan zijn dat ze heel breed verzamelen, maar sommige mensen verzamelen ook alleen eieren van een bepaalde collectie."De tentoonstelling wordt voor de 33ste keer georganiseerd. Maar organisator De Vries-Boerema hoort nog vaak van bezoekers dat ze voor het eerst kennis maken met verzamelaars van eieren. "Al 33 jaar probeer ik dit te verkondigen. Voor veel mensen blijft het iets compleet nieuws."Voor een vitrine staan twee dames. "Het is toch iets aparts en ze hebben hier verschillende soorten", vertelt Marianne Bijvoets. Ze komt uit Badhoevedorp, vlakbij Amsterdam. "Het is voor mij een soort dagje uit". Ook zij is een verzamelaar: "Ik heb ongeveer vijftig eieren in mijn kast staan en nu wordt mijn kastje te klein", vertelt ze.Liesbeth van Hulsteijn is één van de exposanten. "De vorm van een ei sprak me altijd al aan", vertelt ze. "Al 35 jaar ben ik bezig met eieren. Er is ook wel eens een ei kapot gegaan. Ik was met een heel groot struisvogelei bezig. Die is van tafel gerold en stukgevallen. 'Oeps', dacht ik toen."De kunstwerken zijn ook te koop en de prijzen kunnen al snel oplopen tot meer dan honderd euro, maar ze zijn er ook goedkoper. Voor een paar tientjes kun je een ei op de kop tikken. "Als ik zie dat ik een week met een ei bezig ben, dan is vijfentwintig euro niet duur", legt kunstenares Van Hulsteijn uit.De tentoonstelling duurt nog tot en met 20 april. Dat is de dag voor Pasen.