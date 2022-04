1 april in 1757: 'Wigter tussen de 18 en 25 jaren te koop'

Rond de kerstdagen in 1757 kon je op de markt in Eelde vrouwen tussen de 18 en 25 jaar kopen. Ze konden vooraf uitvoerig gekeurd worden. Alsof het vee was. Tenminste, dat wilde een document uit dat jaar je doen geloven. Maar wat bleek, het was een 1-aprilgrap.

Volgens het Drents Archief is het - voor zover bekend - de oudste grap die in Drenthe gedocumenteerd is. De grap dook onlangs op in de archieven van het huis Mensinge in Roden.

Het gaat om een soort akte van de zogeheten Secreete Raadsvergaderinge in Zuidlaren. Daar meldde molenaar Lambert Müller zich op 30 maart 1757. Hij was daar namens het kerspel Eelde, een soort kerkelijke gemeente. "Je moet dit document zien als notulen die na een vergadering werden opgemaakt", legt Ellen van der Velds-Broekhuizen van het Drents Archief uit. "Het document werd bekrachtigd met een zegel."

Akkoord na 'rijpe deliberatie'

Müller bedacht een 1-aprilgrap, die later bekendgemaakt moest worden bij de mensen in die regio. "In het stuk staat dat het akkoord gepubliceerd moet worden in de Zuidlaarder Almanak en een plaatselijke krant. Vandaar dat dit ook op 30 maart langs die raadsvergadering is gegaan, zodat het op 1 april bekend kon worden." Documenten van de daadwerkelijke publicatie zijn er niet, maar aangenomen wordt dat de grap zeker bij de mensen is aangekomen.