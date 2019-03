Duurste huizen van Drenthe staan in Tynaarlo

In Hoogeveen staan de goedkoopste huizen van Drenthe: daar wisselt een huis voor gemiddeld 191.818 euro van eigenaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2018.De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland lag vorig jaar op 287.000 euro.In de gemeente Blaricum staan de duurste koopwoningen van Nederland: gemiddeld kost een huis daar 902.000 euro. In de gemeente Delfzijl staan de goedkoopste huizen van het land: daar werden koopwoningen voor een gemiddelde prijs van 142.000 euro verkocht.Het prijsverschil van 760.000 euro tussen de duurste en goedkoopste gemeenten was nog nooit eerder zo groot.