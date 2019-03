Mik: 'Het is spannend om afscheid te nemen'

"Bij 8-2 kijk je een keer op het scorebord en dan zie je dat het klasseverschil tussen de eredivisie en de BENE-League groot is", vertelt Bart Mik na de tijd. De 24-jarige rechterhoekspeler verkast in de zomer naar competitiegenoot Aalsmeer. "Hurry-Up moet zeker in de BENE-League blijven."Over twee weken kan Hurry-Up in Den Haag het karwei afmaken. Bij een nieuwe overwinning spelen de oranjehemden ook volgend seizoen in de BENE-League. Dat gaat gebeuren zonder Mik op de rechterflank. "Ik wilde altijd nog een stap maken om voor de prijzen te spelen", legt hij zijn gang naar Aalsmeer uit."Het is spannend. Naar het Westen. Ik ben het Noorden gewend", gaat Mik verder. "Bij Hurry-Up heb ik een hartelijk welkom gehad en ben ik altijd met plezier naar de club gegaan. Het is natuurlijk spannend om afscheid te nemen en naar Aalsmeer te gaan.'Mik kwam in 2013 over van Unitas uit Rolde. De rappe Groninger speelde zes seizoenen voor Hurry-up. "Ik denk dat de halve finale in de Challenge Cup een hoogtepunt is geweest", glimt Mik. In het seizoen 2016/2017 maakte hij 21 Europese doelpunten. "Dat was mijn beste jaar. Ook de laatste tijd speel ik weer prima. Dat hoop ik door te zetten. Ik weet dat ik nog beter kan."Naast Mik keren ook René de Knegt (Aalsmeer), Tommie Falke (Sporting NeLo) en Jan Sega de Drentse club de rug toe. "Misschien keer ik in de toekomst terug", lacht de rechterhoekspeler tot slot. "Ik wil me eerst op Aalsmeer richten. Terugkeren naar het Noorden, waar mijn familie zit, zit er dik in."