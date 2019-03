De vijfde klasse F: De grensrechter staat altijd ter discussie

"Je moet je af kunnen sluiten van de eigen vereniging. Je bent neutraal. In het amateurvoetbal gebeurt dat niet altijd, maar je moet je afsluiten." Haan komt in één quote tot de kern van het zijn van grensrechter in het amateurvoetbal.Doordat de vlaggenist op de helft van de eigen vereniging vlagt, wordt er altijd getwijfeld aan de objectiviteit van de grensrechter. "Ik doe mijn best altijd om zo objectief mogelijk te zijn", zegt Haan, die tevens voorzitter van DOS'63 is. "Alleen dat lukt je niet altijd. Je krijgt wel eens verwensingen naar je hoofd, want je bent toch een clubscheidsrechter. Dan kies je uiteindelijk toch voor je eigen club."De spanning langs de zijlijn loopt vaak hoog op. Ook tijdens DOS'63-SETA. In het heenduel in Groningen eiste de vlagger van SETA een hoofdrol op. "Daar hebben we met 2-1 verloren. Wat niet nodig was. We zijn er lullig weggekomen. Hun grensrechter had de eerlijkheid niet zo hoog in het vaandel staan."Ook in Linde staat de vlagger van SETA onder vuur. Beslissend is hij deze keer niet. Na een verrassende 1-0 voor DOS'63 slaat SETA toe. Na 1-2 bij rust wordt het liefst 2-6 voor de gasten in het blauw en wit. Alleen Haan scoort namens DOS'63 een voldoende.