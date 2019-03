Ondernemen in Drenthe: Het bijzondere verhaal van MSN in Ruinen

Eigenaar en boerenzoon Arend-Jan Kleene nam in 2001 ontslag bij zijn toenmalige baan met maar één doel: de tussenpersoon worden tussen de winkels en de fabrikanten van gereedschap.Ik heb eerst eens een goed pak gekocht en toen ben ik de fabrikanten bij langs gegaan", grapt Kleene. "De fabrikant zit aan de andere kant van de wereld, de winkel zit hier in Europa en ik dacht: daar zit niets tussen. Is er wat met een machine aan de hand, hoe wordt dat dan opgelost? Aftersales bestond niet, dus dat ben ik op gaan pakken."Kleene wilde met zijn bedrijf de reparaties en de garanties van gereedschap in Nederland gaan verzorgen. "Eerst waren ze wat terughoudend, maar naar verloop van tijd kregen we steeds meer vraag."Gaandeweg wist Kleene met zijn bedrijf steeds meer fabrikanten en bouwmarkten te overtuigen om hun aftersales bij hem te laten doen. Het bedrijf groeide en dat doet het nog steeds. "Onze klanten, waar we voor werken in West-Europa, zijn de bouwmarkten, de winkelketens, de ijzerwarenzaken. Die sturen dagelijks de reparaties naar ons toe."In de werkplaats in Ruinen werken zo’n tien monteurs aan binnengekomen machines. Ze worden bekeken, gerepareerd en teruggestuurd. "Dat gaat van elektrisch handgereedschap, tuinmachines, tot benzinemotoren. Noem het maar op."Naast MSN Aftersales is ook MSN Inspecties een onderdeel van het bedrijf. Dat houdt zich bezig met het keuren van elektrische installaties."We groeien eigenlijk keihard", zegt Kleene bescheiden. Die groei brengt wel een nadeel met zich mee. "We zijn continu op zoek naar personeel om de vraag aan te kunnen." Kleene vertelt dat MSN daarom een interne opleiding heeft, waar zowel mannen als vrouwen zich voor aan kunnen melden. "Na twee maanden kennen ze het hele trucje."Als het personeelsprobleem wordt opgelost moet het volgens Kleene mogelijk zijn om het aantal machines te verdubbelen. "Dat is een hele klus maar ook een uitdaging", glimlacht hij.