Drenthe Toen #29: Nieuw boek over Philip Mechanicus en een noodlanding bij Nuil

Een noodlanding bij Nuil (bij Pesse) in 1933 zorgde voor grote ophef, maar ook voor omzet. Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem uit Hoogeveen neemt ons mee terug naar 6 mei 1933.Henk Luning laat zijn licht schijnen over de visvangst in Drenthe, een activiteit die ook al in de middeleeuwen met de nodige wet- en regelgeving omgeven was.1.52 - Assenaar Koert Broersma schreef -na jaren- een vervolg op zijn eerste boek over Philip Mechanicus. De grote journalist die ook in Westerbork, waar hij gevangen zat, doorging met het observeren en noteren van alles wat hij zag en meemaakte.19.30 - Opnamen uit het archief van 1975. RONO-coryfee Hitjo Douwe Schuth is in Emmen, waar het ontbreekt een voorzieningen voor een bepaalde doelgroep: de opgeschoten jeugd.21.48 - Noodweer in Drenthe, in het jaar 1933. Een vliegtuig met vijf passagiers moet een noodlanding maken bij Nuil bij Pesse. Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem uit Hoogeveen vertelt erover.31.13 - Frank van der Velden van Het Drentse Landschap vertelt over de stand van zaken rondom de restauratie en renovatie van Havezate Oldengaerde in Dwingeloo.44.01 - De vierde aflevering van de serie Bertus Weemoed. Bertus ten Caat gaat op zoek naar wat er allemaal verdween uit Hollandscheveld.49.22 - In de rubriek Old Neis leest Aaldert Oosterhuis over het rusthuis voor vermoeide vrouwen, de Berkenhof in Zuidlaren.53.55 - Vissen, tegenwoordig heb je daar een vergunning voor nodig. Maar ook in de middeleeuwen bestond er al een woud van van regels en ge- en verboden, zelfs in het dunbevolkte Drenthe. Henk Luning zoekt uit hoe het zat met de visrechten.59.39 - Drenthe Toen sluit zoals altijd af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, verteld door Robbert Oosting.Koert Broersma - schrijver van boek over Philip MechanicusGerrit Boxem - luchtvaartjournalistFrank van der Velden - hoofd van de afdeling Erfgoed bij Het Drentse LandschapBertus ten Caat - hobbyhistoricus in HollandscheveldHenk Luning - amateurhistoricusSophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.