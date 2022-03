Drentse huurwoningen bijna twaalf procent duurder in een jaar

De huurprijzen van woningen in de vrije sector zijn in Drenthe met 11,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De Drentse prijsstijging is een van de hoogste in Nederland.

Drenthe is een van de vier provincies waar de huurprijzen van woningen in de vrije sector afgelopen jaar met meer dan tien procent zijn gestegen. Gemiddeld betaal je per vierkante meter nu 10,38 euro per maand. In Limburg is de stijging het grootst met bijna 14 procent, ook in Friesland en Zeeland stegen de huurprijzen met meer dan 10 procent. Huurders in deze provincies zijn overigens alsnog minder kwijt dan het landelijk gemiddelde.

Meer vierkante meters

Er lijkt een verschuiving gaande van vraag, van de stad naar het platteland. "Mensen in de stad gaan misschien toch kijken of ze niet meer vierkante meters voor hetzelfde geld of zelfs minder kunnen krijgen", zegt Marc van der Lee, van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). De stad beschikt vaak over betere infrastructuur en voorzieningen, waar volgens Van der Lee jongeren vaak op uit zijn. "Maar de vraag in grote steden is groot, daardoor gaan prijzen omhoog. Dan komt er een moment dat prijs-kwaliteitverhouding niet meer in verhouding is."

Daarnaast kan het ook zijn dat huurders meer ruimte willen om thuis te werken, of juist meer ruimte rond de woning willen. "Het heeft ook te maken met de manier waarop wonen wordt beleefd, dat is anders geworden. Misschien worden er door de coronaperiode meer eisen gesteld aan woonruimte en omgeving", zegt Van der Lee.

En dus verschuift de vraag naar huurwoningen buiten de steden, zoals in Drenthe. "Want als je bijvoorbeeld stad Groningen bekijkt, zie je maar een stijging van 0,4 procent. In steden heeft die stijging van huurprijzen waarschijnlijk al eerder plaats gevonden."

Krappe markt