Eigenaar pipodorp Oranje: 'Plek voor maximaal 1.400 Oekraïense vluchtelingen'

Reactie gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe wil op dit moment weinig loslaten over de situatie. Volgens een woordvoerder moeten inwoners van Oranje het gevoel hebben dat ze alles kwijt kunnen tijdens de bijeenkomst. Het een en ander vertellen aan de media zou daar niet aan bijdragen. "Het moet tussen de gemeente en de bewoners blijven", aldus de woordvoerder.

Midden-Drenthe zegt niet op de hoogte te zijn van de plannen van Bajnath om een flink aantal Oekraïners op te vangen. "Dat heeft hij niet gecommuniceerd", legt de persvoorlichter uit. Het pipodorp past wat de gemeente betreft niet bij de plannen om de groep vluchtelingen op te vangen. "Ons uitgangspunt is dat de opvanglocaties dicht bij voorzieningen, scholen, supermarkten en het openbaar vervoer moeten liggen." De gemeente vindt opvang in het pipodorp daarom niet wenselijk." Tijdens de bijeenkomst willen we polsen hoe de inwoners denken over de opvang van Oekraïners en wat zij wenselijk vinden."

'Snel ruimte voor vluchtelingen'

Volgens Bajnath verblijven de arbeidsmigranten van Unie-Pool ook nog steeds op het park. Desondanks is er ruimte voor vluchtelingen. "Dat kan snel gaan. We zijn constant bezig met het in orde maken van de huisjes. Het gaat sneller dan een kantoorgebouw", legt Bajnath uit.

De eerste 28 vluchtelingen uit Oekraïne verblijven al op het park. Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen en werknemers van een pakkettenfabriek. Via de eigenaar van de fabriek en ook via het uitzendbureau waar Bajnath al afspraken mee heeft, worden de vluchtelingen met het park in contact gebracht.

Kinderen naar school in Smilde

De kinderen van de vluchtelingen gaan volgens Bajnath naar school in Smilde en leven van de spullen die zijn ingezameld in Wassenaar. Ook geven de eigenaren ze leefgeld. "In de buurtapp van ons in Wassenaar is een oproep gedaan. Daar hebben we veel spullen kunnen inzamelen. Bijvoorbeeld ook kinderfietsen en speelgoed. Mensen waren erg ruimhartig. Met drie busjes hebben we alles naar het park kunnen brengen."