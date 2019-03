Weiteveense Boys verliest boeiende topper van Alteveer

De topper in de zondag 5e klasse E tussen Weiteveense Boys en koploper Alteveer eindigde in een 1-2 overwinning voor de Groningers

Door deze overwinning heeft Alteveer nu negen punten voorsprong op Zwaremeerse Boys en elf punten op Weiteveense Boys. Beide ploegen hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld dan Alteveer.De koploper begon beter aan de wedstrijd en kreeg een aantal grote kansen. Maar pas na 26 minuten was het raak. Scheidsrechter Slag constateerde een handsbal in de zestien van de thuisclub, waarna Dennis Klooster de gasten op 0-1 bracht.De wedstrijd was op moment meer in evenwicht en ook de thuisclub misten een paar grote kansen. Vlak voor rust kwam Alteveer op 0-2. Na een prachtige aanval kopte Rudy Akpinar schitterend binnen.Na rust ging de thuisclub alles of niets spelen. Halverwege de tweede helft maakte Ruben de Koning, uit de achtste corner voor Weiteveen, de 1-2.De thuisclub ging op zoek naar de verdiende gelijkmaker, kreeg ook een paar goede kansen, maar doelman Marcus Piening lag steeds in de weg en dus hebben de Groningers de beste papieren voor de titel.