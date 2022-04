Rechtszaak: 'Stationshond Mannes afdekken of weghalen uit Assen'

De eerste van drie rechtszaken rondom stationshond Mannes begint vandaag. Kunstenaar Q.S. Serafijn, één van de bedenkers van het Asser kunstwerk, wil dat Mannes afgedekt of zelfs helemaal verwijderd wordt voordat de rechtszaak over de herstelkosten begint.

De zaak wordt in Rotterdam uitgevochten, omdat beide kunstenaars Maurice Nio en Q.S Serafijn daar vandaan komen. De gemeente Assen wil dat beide partijen opdraaien voor de 90.000 euro aan herstelkosten. De gemeente heeft deze voorgeschoten.

Inbreuk op auteursrecht

Q.S. Serafijn vindt dat de gemeente Assen de originele Mannes compleet heeft verpest met de herstelbeurt. Afgelopen zomer eiste de kunstenaar dat de chocoladebruine hond onmiddellijk afgedekt of weggehaald moet worden. Dit in afwachting van een rechtszaak over aantasting van het auteursrecht. Maar Assen weigert dit.

Serafijn was niet betrokken bij de renovatie, zijn mede-bedenker NIO Architecten wel. In zijn ogen is het herstelwerk aan de metershoge hond zo slecht uitgevoerd dat het inbreuk maakt op zijn auteursrecht. Na de renovatie heeft de hond een chocoladebruine tint en dat steekt Serafijn. Mocht de rechter vandaag meegaan in het verhaal van Serafijn, dan kan dat betekenen dat Mannes afgedekt of weggehaald moet worden uit de stad.

In tweeën gesplitst

De rechtszaken rondom Mannes worden nu in tweeën gesplitst. Dat betekent dat de zaak langer gaat duren. Eerst moet duidelijk worden of de stationshond überhaupt zichtbaar mag blijven in Assen. Daarna kan de vraag beantwoord worden wie het herstel van Mannes gaat betalen.

Ondertussen is er ook nog gedoe tussen Serafijn en NIO en de maker van Mannes, Doornekamp Woodspecials. De kunstenaars hebben tien jaar onderhoudsplicht. Maar ze schuiven de rekening door naar houtverwerkingsbedrijf Doornekamp Woodspecials dat Mannes in 2018 in elkaar zette. Dat bedrijf zou slecht werk hebben geleverd.

De gemeente Assen heeft geen boodschap aan het onderlinge conflict tussen de kunstenaars en de maker. De gemeente houdt de geestelijk vaders, de NIO en Serafijn, verantwoordelijk voor de slechte staat waarin de hond in een jaar tijd al verkeerde.

Na een jaar al verval

Op dierendag in 2018 werd de hond onthult. Sindsdien is Mannes keer op keer in het nieuws door alles wat er niet aan deugt. Vorig jaar kon de gemeente niet langer aanzien hoe Mannes steeds verder verloederde. Eerst waren er kalkstrepen te zien en vervolgens werd het kunstwerk geplaagd door een loslatende kunstharslaag.

De gemeente schakelde een gespecialiseerd bedrijf uit Werkendam in dat maanden bezig was met de kunsthond op te lappen. De kosten van de herstelklus legde ze op het bordje van de verantwoordelijke kunstenaars. "De makers van Mannes hebben een onderhoudsplicht van tien jaar, en daar houden we ze aan", stelde de gemeente.

Poly Products, het bedrijf uit Werkendam, lapte Mannes op voor 90.000 euro. Alle houten panelen werden stuk voor stuk ingepakt in een stevige beschermlaag van glasvezel. En er kwamen nog eens vier dikke lagen hoogglans overheen, zodat Mannes weer vijftig jaar mee zou kunnen. Zeven maanden bivakkeerde de stationshond in de werkplaats in Werkendam.

Drie rechtszaken

Vandaag wordt de eerste van de drie rechtszaken behandeld. De andere twee zaken gaan over: Assen die het onderhoudsgeld via de rechter terugvordert van het kunstenaarsduo Serafijn. En er is nog een aanklacht van Serafijn tegen Assen vanwege aantasting van het auteursrecht.