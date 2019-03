Brons voor Erik Dekker en Maarten Tjallingii in Cape Epic Masters

Oud-wielerprofs Erik Dekker en Maarten Tjallingii zijn in de klasse van de masters als derde geeindigd in de Cape Epic. Dat is een meerdaagse mountainbikewedstrijd over 680 kilometer in de omgeving van Kaapstad in Zuid-Afrika.

Het duo won één etappe. Dat was de tijdrit over 43 kilometer op de vijfde wedstrijddag. In de laatste etappe finishten ze vandaag als derde.Tjallingii is 41 jaar en stopte in 2016 met wielrennen. Oud-Hoogevener Erik Dekker stopte in 2006 als prof en is inmiddels 48 jaar. De mannen deden mee in de klasse van 41 tot 50 jaar.De overwinning bij de Masters ging naar Joaquím Rodriguez en José Hermida. Dekker en Tjallingii werden in het overall klassement 35e.De overwinning bij de vrouwen in het overall-klassement ging naar Anna van der Breggen. Zij reed samen met de Deense Anika Langvad