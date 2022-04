Minder drugslabs opgerold, maar de politie zet zich schrap

De politie Drenthe heeft vorig jaar de helft minder drugslabs opgerold dan een jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de politie vandaag heeft gepubliceerd. Werden in 2020 nog zes drugslabs opgerold in onze provincie, vorig jaar is maar één werkend drugslab opgerold. Die stond aan de Eldijk in Dalen en werd in september ontmanteld.

Wel zijn nog twee niet-werkende labs aangetroffen in een woonwijk in Nieuw-Roden. Daar waren de spullen en de grondstoffen voor het maken van drugs wel aanwezig, maar werd het verboden middel nog niet geproduceerd. Dat maakt een totaal van drie, en dus een halvering. Toch kan volgens Sylvia te Wierik, het sectorhoofd van de recherche Noord-Nederland, de vlag niet uit, ondanks dat de politie in 2020 "een grote slag heeft geslagen".

Nadat berichten van zogenaamde 'cryptotelefoons' van criminelen werden onderschept, had de politie het druk. "Daarmee zijn een aantal criminele samenwerkingsverbanden opgerold en daardoor zie je dat het nu wat rustiger is. Maar we weten ook dat het maar tijdelijk is", zegt Te Wierik.

Want dat er geen drugslabs worden opgerold, betekent niet dat ze er niet zijn, of niet worden opgezet. "Een deel van die criminelen zit nog vast, dus moeten er nieuwe mensen worden opgeleid. Drugs moeten vaak worden gekookt en die mensen moeten opnieuw worden invlogen. Dat is een hele specialiteit", weet Te Wierik. "De criminelen zijn wat dat betreft aan het hergroeperen, maar dat geeft ons ook de kans om te hergroeperen en de samenleving te vertellen waar ze op moeten letten."

Ogen in de samenleving

Het drugslab dat in Dalen werd opgerold werd bijvoorbeeld ontdekt nadat buurtbewoners aan de bel trokken. Zij zagen mannen met vaten lopen en belden de politie. Op deze manier worden vaker drugslabs of hennepplantages opgespoord. Ook in het oprollen van het aantal hennepplantages is een flinke daling te zien. Daarvan zijn alleen cijfers bekend van heel Noord-Nederland waar de eenheid Drenthe onder valt. Het daalde met een kwart van 246 naar 184. Maar ook die daling laat zich makkelijk verklaren. "We hebben samen met de burgemeesters vooral ingezet op de harddrugs. Ook omdat dat veel gevaarlijker is en er een groter crimineler gewin is."

Maar heeft de hennepkweker dan vrij spel? Zo wil het sectorhoofd het niet noemen. "Wij hebben nog steeds onze oren en ogen in de samenleving. Op meldingen gaan wij nog steeds af. Dus ik wil de hennepteler wat dat betreft niet uitdagen."